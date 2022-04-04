Евросоюз будет тесно сотрудничать с Киевом в расследовании «ужасных убийств», обнаруженных в Буче и на других территориях, недавно освобожденных от российских войск. Об этот председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в понедельник, 4 апреля, сообщили в ее пресс-службе.

Фон дер Ляйен высказала Зеленскому сочувствие и заверила в «полной поддержке в это ужасное время». «Эти шокирующие кадры не могут остаться и не останутся без ответа. Те, кто совершил эти чудовищные преступления, не должны избежать наказания», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она рассказала детали того, как ЕС поддерживает расследование преступлений. В частности, он создал Общую следственную группу с Украиной, которая будет «собирать доказательства и расследовать военные преступления и преступления против человечности». «ЕС готов активизировать эти усилия путем отправки следственных групп в Украину, чтобы поддержать украинских прокуроров. Евроюст и Европол готовы предоставить поддержку», — отметили в Еврокомиссии. (DW)