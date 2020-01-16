ЕС: неадекватное отношение к эмигрантам

За годы после развала СССР Азербайджан, как и многие другие постсоветские республики, пережил непростые моменты, связанные с миграцией населения в другие страны. Конечно, большая часть оказавшихся на постоянном месте жительства за рубежом, предпочли такие страны как Россия, Турция, Украина. Там теперь живут сотни тысяч, если не миллионы азербайджанцев. Но некоторым удалось двинуться дальше, и они обосновались в странах Западной Европы. Правда, не в таких больших количествах, но в целом счет идет, пожалуй, на десятки тысяч людей. Не всем из них за долгие годы жизни там удалось получить вид на жительство, а тем более, гражданство этих стран – и это первый минус той миграционной политики Европы, которая уже приводила ее к кризису несколько лет назад.

И как государство, признающее себя близким партнером ЕС на официальном уровне, энное количество лет назад Азербайджан подписал с Европой соглашение о реадмиссии – то есть, обязательство о взаимной выдаче и приеме граждан, находящихся на их территориях незаконно.

А на днях подоспела статистика. Глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов провел пресс-конференцию по итогам 2019 года и сообщил журналистам, что с 2014 года из стран Европы в Азербайджан были возвращены 1445 человек.

Но темпы растут, и на сегодня уже поступили дополнительные запросы о реадмиссии в Азербайджан еще 1323 человек. На них тоже был дан положительный ответ, и ожидается возвращение этих лиц.

Нет, понятно, что Азербайджан является подписантом соглашения с ЕС о реадмиссии граждан, и тут уж никуда не денешься, если не хочешь потерять лицо, — придется принимать высылаемых назад.

Но вопрос-то в другом. Прежде всего, а что будет с тысячами этих людей здесь? Ведь среди них и женщины, и дети, и пожилые люди. И в большинстве случаев, уезжая с концами, они продавали тут последнее, чтобы перебраться в Европу. В том числе и жилье. Оказавшись там, и худо-бедно устроившись, начали новую жизнь, в условиях, которые никак не соотносятся с реалиями, в которых выживают граждане в Азербайджане. Это люди, ощутившие на себе определенные социальные блага, чьи дети прошли европейские детские сады, школы, но вдруг оказавшиеся вырванными из этой среды и насильно доставленными на полупозабытую родину. Жизнь в которой, если и улучшилась, то только с фасадной, показушной стороны.

Невозможно поверить, что специалисты по миграционным вопросам в Еврокомиссии и других структурах ЕС не в курсе всех этих тонкостей. Ведь они сами и их подчиненные ежедневно общаются с мигрантами, наблюдают их уклад жизни и могут делать для себя определенные выводы. В части того, например, а почему бы не создать программу по интеграции и дальнейшему получению гражданства для эмигрантов из Азербайджана, и вообще для большинства переселенцев с территории бывшего СССР? За исключением, конечно, преступных элементов. Вот с их реадмиссией никаких вопросов не возникает.

Трудно поверить, что в верхах ЕС нет чиновников, которые не думают над тем, что пора уже пересмотреть свое отношение к эмигрантам из постсоветских стран. В конце концов, по уровню своего образования, менталитета и общего развития бывшие советские люди куда ближе к европейцам, чем сотни тысяч принимаемых там на жительство выходцев из Африки и Ближнего Востока. Казалось бы, наши люди могли бы стать более предпочтительным вариантом для возрождения Европы, переживающей проблемы с демографией. Тем более, что и количественно их там гораздо меньше, чем выходцев из куда более отсталых стран.

Но беда и загадка руководящих элит ЕС состоит в том, что они почему-то десятилетиями, и явно осознанно, предпочитают в упор не замечать всего этого диссонанса. Не очень понятно, чего они добиваются такой миграционной политикой. А в итоге – Западную Европу заполняют арабы, африканцы, цыгане всех мастей, которых очень долго еще придется приучать к новому образу жизни, а восточные европейцы, к коим и следует относить выходцев из постсоветских республик, нещадно изгоняются назад. Абсурд, да и только.