Евросоюз в случае силового захвата власти в Афганистане радикальным движением «Талибан» не признает новое правительство. Об этом в субботу заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон в интервью афганскому телеканалу Ariana News.

«Если «Талибан» удастся захватить власть в Афганистане военным путем, оно не будет признано ни ЕС, ни большинством стран региона», — сказал он.

По словам дипломата, при подобном развитии событий Евросоюз прекратит оказание помощи Афганистану, что может привести к изоляции этой страны. Никлассон также выразил обеспокоенность нынешней ситуацией, призвав противоборствующие силы проявить гибкость, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту.

«Мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы оставаться политически вовлеченными в предоставление гуманитарной помощи Афганистану столько, сколько будет необходимо», — подчеркнул он. (ТАСС)