ЕС назначил Жуана Вале де Алмейду главой делегации сообщества в Лондоне

Шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назначил португальского дипломата Жуана Вале де Алмейду главой делегации сообщества в Великобритании, которая начнет свою работу с 1 февраля — сразу после выхода королевства из состава ЕС. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

«Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил сегодня о назначении господина Жуана Вале де Алмейды первым главой будущей делегации ЕС в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что об этом решении «должным образом уведомлено Соединенное Королевство». «Господин Вале де Алмейда приступит к исполнению своих новых обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой даты Соединенное Королевство будет третьей страной (страной, не входящей в ЕС), и, как следствие, представительство союза будет обеспечиваться делегацией ЕС», — поясняется в нем.

Жуан Вале де Алмейда — высокопоставленный дипломат Евросоюза, который служил послом ЕС в ООН с 2015 по 2019 годы, а до этого работал послом ЕС в США с 2010-2014 годы, говорится в заявлении.