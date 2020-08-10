ЕС может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Беларуси

Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Беларуси. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике.

По его словам, «все зависит от развития ситуации и действий властей» Беларуси. «Санкции будут одной из опций к рассмотрению», — сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. «Нам бы хотелось сохранить хорошие контакты», — добавил он.

Сам Лукашенко ранее заявил, что не рассчитывает на международное признание выборов, и призвал не пугать его санкциями.(ТАСС)