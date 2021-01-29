ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию

Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки препарата в Великобританию, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, оказавшееся в распоряжении журналистов.
Ранее компания AstraZeneca гарантировала обеспечение вакциной Британии, но отсрочила поставки препарата в Евросоюз, сославшись на более позднюю дату подписания контракта.
В ответ глава Евросовета заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer, 40 миллионов доз которого приобрел Лондон. Этот заказ размещен на заводе компании в Бельгии.
«Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», — приводит слова Мишеля газета.(РИА Новости)
| 2021-01-29T11:39:59+04:00 29 января 2021, 12:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss