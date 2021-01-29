ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию

Ранее компания AstraZeneca гарантировала обеспечение вакциной Британии, но отсрочила поставки препарата в Евросоюз, сославшись на более позднюю дату подписания контракта.

В ответ глава Евросовета заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer, 40 миллионов доз которого приобрел Лондон. Этот заказ размещен на заводе компании в Бельгии.