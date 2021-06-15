Евросоюз и США хотели бы добиться более предсказуемых отношений с Россией. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — США.

«Мы едины в нашем подходе в отношении России. Отношения между ЕС и РФ сейчас в негативной спирали. И мы хотели бы превратить эту негативную спираль в более предсказуемые отношения», — сказала она.

Глава Евросовета Шарль Мишель также подтвердил в свою очередь, что ЕС и США «едины в своем подходе» к отношениям с Россией. (ТАСС)