ЕС больше не считает Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Страны Евросоюза больше не считают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Боливарианской Республики.

Oб этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел 27 стран ЕС.

Они отметили, что этот политик является частью демократической оппозиции Венесуэлы, несмотря на принятую на прошлой неделе Европейским парламентом резолюции о том, что европейские правительства признают Гуаидо главой государства.

«ЕС повторяет свои призывы к … свободе и безопасности всех политических оппонентов, в частности представителей оппозиционных партий, избранных в Национальную ассамблею в 2015 году, и особенно Хуана Гуаидо», — говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

В заявлении подчеркивается, что ЕС считает их «важными действующими лицами» и «привилегированными партнерами».

Напомним, что 5 января 2020 года депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы избрали нового главу парламента, им стал сторонник официальной власти Луис Парра.