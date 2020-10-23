Эрсин Татар вступил в должность президента ТРСК

В парламенте Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в пятницу состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Эрсина Татара, сообщет Агентство Анадолу.

Пятого президента турецкого Кипра у здания высшего законодательного органа ТРСК встречал председатель парламента Теберрюкен Улучай.

Улучай объявил внеочередное заседание парламента открытым, после чего Эрсин Татар принес присягу.

На церемонии инаугурации пятого лидера турецкого Кипра присутствовали участие вице-президент Турции Фуат Октай, члены правительства, депутаты, посол Турции в Лефкоше Али Мурат Башчери, второй и третий президенты ТРСК Мехмет Али Талат и Дервиш Эроглу, командующий миротворческим контингентом ВС Турции на Кипре генерал Сезаи Озтюрк и др.