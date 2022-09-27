Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона заявил, что не будет смотреть матчи ЧМ-2022.

«Если честно, предстоящий чемпионат мира меня не очень волнует. По моему мнению, это не совсем настоящий турнир. За последние десятилетия многие соревнования проходили в странах, где традиция только формируется, – например, в России или Китае. Это касается чемпионатов мира по футболу и Олимпиад.

Но Катар – это не футбольная страна. Я не против идеи о том, чтобы проводить чемпионат мира в стране, где есть шанс на развитие и популяризацию футбола. Например, так было в ЮАР или США в 90-е.

Футбол – самый популярный вид спорта среди девушек в США, из ЮАР приезжают мигранты. Для футбола здесь есть большой потенциал. Сейчас в США футбол – это вид спорта, которым чаще всего занимаются профессионально. Но в Катаре такого потенциала нет. Там ничего нет. Думаю, здесь вопрос только в деньгах.

Всю решают деньги, а то, как они обращались с людьми, которые строили стадионы, – это ужасно. Погибли тысячи. И, несмотря на это, этот чемпионат мира проведут.

Я не буду смотреть этот турнир», – сказал Кантона. (sports.ru)