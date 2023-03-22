Переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией продолжаются.

Об этом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, Ереван вскоре направит Баку свои ответные предложения по мирному договору.

Напомним, 21 марта госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту АР Ильхаму Алиеву.

Глава азербайджанского государства в ходе беседы подчеркнул, что страна полностью привержена мирной повестке, готова к нормализации отношений с Арменией и скорому подписанию мирного договора и представила армянской стороне текст мирного договора с последними предложениями и поправками.