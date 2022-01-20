Подготовка и подписание мирного договора с Азербайджаном предполагает наличие ряда условий, заявил журналистам в четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Мы продолжим работать над оформлением всеобъемлющего мирного договора. Для этого нужно найти решение карабахской проблемы путем переговоров и политических механизмов, и в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует Григоряна Sputnik Armenia.

Ранее помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявлял, что Баку ждет ответа от Еревана по поводу начала переговоров о подписании возможного мирного соглашения.

В ответ на вопрос о том, какова позиция Армении по статусу Карабаха на будущих переговорах, Григорян подчеркнул, что «в вопросе статуса не должно быть никаких ограничений». Иными словами, Ереван отказывается признать Карабах частью Азербайджана.

image
(Пока оценок нет)