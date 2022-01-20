Подготовка и подписание мирного договора с Азербайджаном предполагает наличие ряда условий, заявил журналистам в четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Мы продолжим работать над оформлением всеобъемлющего мирного договора. Для этого нужно найти решение карабахской проблемы путем переговоров и политических механизмов, и в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует Григоряна Sputnik Armenia.

Ранее помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявлял, что Баку ждет ответа от Еревана по поводу начала переговоров о подписании возможного мирного соглашения.

В ответ на вопрос о том, какова позиция Армении по статусу Карабаха на будущих переговорах, Григорян подчеркнул, что «в вопросе статуса не должно быть никаких ограничений». Иными словами, Ереван отказывается признать Карабах частью Азербайджана.