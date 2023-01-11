Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получала официального уведомления от Еревана об отмене проведения в Армении учений «Нерушимое братство-2023», говорится в заявлении пресс-службы организации.

Было отмечено, что официальный Ереван ранее подтвердил необходимость проведения учений в Армении.

Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что в Армении не будут проводиться учения ОДКБ. Он отметил, что в нынешней ситуации Армения считает проведение учений ОДКБ нецелесообразным.