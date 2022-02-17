Армения надеется в ближайшем будущем подписать юридический документ с Азербайджаном, что позволит начать строительство железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз.

Как передает ТАСС, об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«В настоящее время мы выполняем конкретные работы по строительству армянского участка железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. Технические работы уже начались. В ближайшее время надеемся, что достигнутые договоренности будут отражены в виде документаи процесс получит полное развитие», — отметил он.

По словам Пашиняна, в четверг правительство также объявит тендер для компаний по началу строительства участка автомагистрали «Север — ЮГ». «Конечно, при наличии политических договоренностей дорога «Север — Юг» может также связать Азербайджан, Армению и Турцию», — добавил он.