Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные государства и исламский мир внимательно следят за предвыборной кампанией в республике, передает Daily Sabah. По его словам, у Запада есть свои планы на Турцию и он настроен против него.

«Этими выборами Турция пошлет сигнал Западу. Эта страна больше не обращает внимание на то, что сказал бы Запад, ни при борьбе с терроризмом, ни при определении своей экономической политики», — отметил Эрдоган.

Как указал президент Турции, развитие оборонной промышленности, в том числе строительство первого корабля-носителя для беспилотников, позволило Анкаре выйти на совершенно другой уровень. Он также добавил, что страна продопжит делать шаги в этом направлении.