Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу вечером завершил предвыборную кампанию в Стамбуле намазом (молитвой) в мечети Айя-София. В нем приняли участие тысячи верующих, сообщил телеканал TV 24.

В течение дня Эрдоган провел три митинга с жителями турецкого мегаполиса, в том числе в районе Касымпаша, где родился и сделал первые шаги в большую политику. Митинги собрали десятки тысяч участников, на каждом из них Эрдоган пел вместе с избирателями свою любимую песню «Тем, кто слышит и не слышит». Он делал это на каждом митинге в рамках предвыборной кампании.

Основной соперник Эрдогана на выборах, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу завершил предвыборную кампанию в Анкаре, посетив мавзолей основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка.