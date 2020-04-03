Эрдоган закрыл 30 крупных городов Турции на въезд и выезд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о закрытии 30 крупных городов страны на въезд и выезд для автотранспорта. Об этом он сказал в эфире телеканала ТРТ.

Он отметил, что закрытие городов продлится 15 дней.

Кроме того, в Турции для людей младше 20 лет был введен запрет на выход на улицу.

Эрдоган добавил, что из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 власти обязали турецких граждан носить защитные маски в общественных местах.

Отметим, что всего в Турции 20 921 заразившийся, умерших 425, вылечилось 484 пациента.

| 2020-04-03T22:25:12+00:00 3 апреля 2020, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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