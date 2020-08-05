Эрдоган выразил соболезнования президенту Ливана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с ливанским коллегой Мишелем Ауном, в ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в столице Ливана, Бейруте. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Глава турецкого государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидента.

Президент Эрдоган заверил коллегу, что Анкара готова оказать Ливану необходимую гуманитарную помощь для преодоления последствий трагедии, включая содействие в области здравоохранения.

Ранее на складе для хранения взрывчатых веществ в столице Ливана, Бейруте, произошел мощный взрыв.

Инцидент имел место в районе бейрутского порта. (Анадолу)