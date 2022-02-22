Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил во вторник африканское турне для участия в саммите лидеров НАТО, который пройдет в среду в режиме видеосвязи. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«Наш президент завтра примет участие в саммите лидеров НАТО, который пройдет в онлайн-режиме. По этой причине визит в Гвинею-Бисау, третью остановку его африканского турне, был перенесен на более поздний срок», — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что Эрдоган и сопровождающая его делегация вернутся в Турцию во вторник вечером после визита в Сенегал.