Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Агентство Анадолу.

Обсуждены последнее развитие событий по войне России и Украины и гуманитарная ситуация на местах.

В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что в случае объявления режима прекращения огня в Украине, появится возможность для долгосрочного урегулирования противоречий.

Турецкий лидер отметил, что согласование ряда вопросов может потребовать проведения встречи президентов, и вновь озвучил приглашение в адрес Путина и Зеленского в Стамбул или Анкару.

Глава турецкого государства подчеркнул значимость эффективного задействования гуманитарных коридоров [в Украине] в обеих направлениях и мониторинга ситуации на местах.