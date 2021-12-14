Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале 2022 года посетит Украину. Об этом 14 декабря на форуме «Дипломатия 2022: приоритеты стратегии внешнеполитической деятельности» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает издание «ГОРДОН».

«Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма!» – сказал Кулеба.

Планируется, что в ходе визита Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Турцией, в частности о зоне свободной торговли.

Последний раз Зеленский и Эрдоган встречались в сентябре на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев (Киев хочет привлечь к этому процессу Анкару). 17 ноября два президента говорили по телефону.