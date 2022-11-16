Турция уважает позицию России, которая заявляет о своей непричастности к падению ракет в Польше. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита G20, пишет Haber.

«Я должен уважать заявление, сделанное Россией. Для нас важно, чтобы Россия сказала: «Это дело не имеет к нам никакого отношения». Вдобавок на нашей утренней встрече с (Олафом – ред.) Шольцем он сказал, что следует провести детальное исследование этих вопросов. Заявление (Джо – ред.) Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что он не имеет никакого отношения к России. Исследования необходимы», — сказал глава Турции.

«Пока мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать или устранять третьего партнера этой войны», — добавил Реджеп Тайип Эрдоган.