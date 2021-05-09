Эрдоган: «Турция сохраняет решимость в вопросе вступления в ЕС»

ЕС не сможет сохранить силу без вклада и поддержки Анкары. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю отмечаемого 9 мая Дня Европы.

Президент напомнил, что День Европы отмечается в Турции с 1999 года, когда страна официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.

«Благодаря общей политике, ЕС вносит важный вклад в обеспечение мира, стабильности и повышение благосостояния на континенте и за его пределами», — сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что в последние годы Евросоюз столкнулся с целым рядом вызовов, в том числе миграционным кризисом, проявлениями исламофобии, финансовыми проблемами, выходом Великобритании из состава объединения.

«Главным препятствием на пути превращения ЕС в сильного глобального игрока является недостаток видения и стратегической терпимости. Сегодня Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности, в вопросе механизма принятия решений. Турция с исторической, географической и общечеловеческой точек зрения — часть Европы. Очевидно, что без вклада и поддержки нашей страны, ЕС не сможет сохранить свою мощь. Анкара готова внести посильный вклад в урегулирование проблем и продвижение позиций Евросоюза», — сказал президент Турции.

При этом он выразил сожаление в связи с тем фактом, что Брюссель не сдержал обещаний, данных Анкаре, что замедлило процесс вступления Турции в ЕС. «Ряд государств-членов ЕС стремятся использовать Евросоюз в качестве орудия продвижения собственных интересов, в том числе в вопросе связей с Турцией, что ограничивает возможности организации по реагированию на вызовы и угрозы», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, вопреки политике двойных стандартов и преградам, Турция сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели – вступления в ЕС.

«В отношениях с Анкарой, Европейский союз должен основываться на принципах взаимного уважения и доверия, не отходить от стратегического видения. Вступление Турции в ЕС усилит позиции Евросоюза как в регионе, так и на международной арене», — подчеркнул глава государства.