Эрдоган: Турция продолжит поддерживать палестинцев на всех платформах

Турция продолжит поддерживать своих палестинских собратьев на всех платформах в их правой борьбе.

Об этом, как сообщает Анадолу, говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю церемонии открытия нового центра Межпарламентской иерусалимской платформы в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что вопрос Иерусалима является важным не только для палестинцев, но и для всех 1,8 миллиардов мусульман в мире.

«Турция продолжит поддерживать палестинцев на всех платформах в их правой борьбе. Мы прилагаем все усилия для прекращения оккупации и насилия в отношении палестинцев. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока палестинский вопрос не будет решен в соответствии с резолюциями ООН и Арабской мирной инициативой, которые предполагают создание независимого государства Палестина в границах 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в послании.