Первое в 2023 году заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в среду, 25 января.

Согласно сообщению Anadolu, акцент будет сделан на операциях, проводимых турецкой армией на севере Ирака и Сирии. Состоится детальный обмен мнениями по антитеррористическим операциям под кодовым названием Pençe, будет обсужден ход диалога с Дамаском, стартовавшего впервые за последние 12 лет.

Другим важным вопросом повестки станут действия Греции, размещающей вооружения на островах, которые, согласно международным договоренностям, считаются «демилитаризованными зонами». Состоится обмен мнениями по ситуации в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, на Кипре.

Совбез Турции обсудит и ситуацию в Украине, в том числе зерновой коридор. Будет затронута ситуация в Швеции, где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Корана, состоится обмен мнениями по заявкам Швеции и Финляндии в НАТО.