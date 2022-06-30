Все страны НАТО должны занять единую и твердую позицию в отношении терроризма и расширить сотрудничество в борьбе с этим злом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в четверг в Мадриде, сообщает АНАДОЛУ.

«Очень важно, чтобы блок НАТО продемонстрировал решимость к борьбе с любыми формами терроризма. Причем эта решимость должна проявляться в реальных действиях, а не оставаться на бумаге», — сказал турецкий лидер.

Глава государства напомнил, что Турция уже на протяжении 40 лет ведет борьбу с сепаратистами террористической организации РКК. «Тысячи сынов и дочерей Турции погибли в борьбе с террористами. У нас не осталось терпения и времени, чтобы ждать. Не позволим затягивать процессы», — подчеркнул он.

По словам президента Эрдогана, позиция, которую продемонстрировала Анкара в вопросе заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО – показатель «красной линии» Турции в вопросе терроризма.

Касаясь темы расширения НАТО, турецкий лидер отметил, что «трехсторонняя декларация со Швецией и Финляндией — это дипломатическая победа Турции и турецкого народа по итогам непростого процесса переговоров».

Президент Эрдоган сообщил, что в рамках достигнутых договоренностей Швеция обещала выдать Турции 73 террористов.

Глава государства добавил, что Анкара будет внимательно отслеживать реализацию положений Трехстороннего меморандума и свои дальнейшие шаги предпринимать с учетом реального положения дел. «Если заявка скандинавских стран не будет одобрена парламентом Турции – процесс принятия в НАТО не завершится. Поэтому Финляндии и Швеции нужно выполнить обязательства. Эти страны должны закрыть двери для террористов PKK, YPG и FETÖ. Необходимые изменения нужно внести в национальные законодательства. Если эти слова не будут выполнены, то пусть не обижаются. Мы предпримем соответствующие шаги. Если не выполнят данные слова, то и вопрос не будет обсуждаться в турецком парламенте», — сказал Эрдоган.

Президент Турции коснулся и позиции Североатлантического альянса по украинскому кризису. «НАТО всецело поддерживает Украину. Однако эта поддержка должна осуществляться с прицелом на мир. Мы должны стремиться к скорейшему прекращению гуманитарной драмы», — отметил он.

Турецкий лидер также коснулся темы модернизации парка F16 ВВС Турции. «Президент Джо Байден предпримет искренние усилия по обеспечению поставок Турции самолетов F16. Байден уверен в своей позиции (по вопросу F-16). Надеюсь, что результаты будут соответствовать дружбе и солидарности Турции и США. Турецкая делегация будет вскоре послана мною в Вашингтон», — сказал Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что на прошлой неделе турецкая делегация уже находилась в Соединенных Штатах, где провела встречи как с демократами, так и с республиканцами.

Возвращаясь к теме Украины, Эрдоган сообщил, что намерен продолжить телефонные переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. «Имеет место Дорожная карта, которую мы начали. Будем стремиться задействовать этот коридор. В портах ожидают до 20 судов Турции. Мы продолжим поставки грузов, в том числе в третьи страны», — заверил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара имеет глубокие отношения как с Украиной, так и с Россией. «Мы стремимся проводить сбалансированную политику, а не курс, основанный на противостоянии. К примеру, Турция сегодня строит АЭС совместно с Россией. Мы не можем игнорировать это. Надеюсь на результативность контактов с Путиным и Зеленским», — сказал Эрдоган.

Относительно отношения Анкары к Афинам, президент Эрдоган подчеркнул, что Турция не нацелена на напряженность в отношениях с Грецией. «Если Афины не будут напрягать ситуацию, то и нам этого не надо. Однако налицо 147 фактов нарушения воздушного пространства Турции и Греция должна нести ответ», — подчеркнул турецкий лидер.