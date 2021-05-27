Пожалуй, самое трудное, даже в какой-то степени неприятное и неблагодарное дело заниматься прогнозированием выборов, особенно если до них еще не один год.

В этом смысле сложно предугадать, что же будет в братской Турции через два года, т.е. кто кого победит на предстоящих президентских выборах 2023 года.

Пока известно только то, что в стране уже созданы две политические коалиции с близкими названиями – «Союз народа» и «Союз нации».

И мы не намерены в рамках этой статьи анализировать будущие детали внутренней политики Турции – с этим, пожалуй, не стоит спешить, как говорится, всему свое время.

Нас сейчас больше интересует визит президента Турции в Баку, который должен состояться в ближайшее время. Признаться, мы ожидали, что президент Эрдоган приедет на музыкальный фестиваль «Харыбюлбюль», т.к. без преувеличения можно сказать, что одним из архитекторов мирного процесса в Карабахе также является и он.

Помнится, когда президент Эрдоган взял курс на сближение с Россией, мы часто задавались вопросом: как этот процесс отразится на карабахской проблеме?

На первый взгляд создавалось впечатление, что диалог между Анкарой и Москвой полностью поглощается сирийской тематикой, поскольку последняя непосредственно связана с безопасностью Турции. Но по вторичным признакам было ясно, что турецкий президент не забывает и нашу карабахскую проблему.

До этого мы не раз писали, что рано или поздно возникнет «трещина» в отношениях России с Арменией. И тогда Азербайджан, добившись нейтралитета Москвы, получив политико-дипломатическую поддержку Анкары, может вернуть свои оккупированные территории.

Приблизительно так и случилось. В те дни Анкара продемонстрировала невероятную политическую поддержку Баку, президент Эрдоган, министр иностранных дел М.Чавушоглу почти каждый день выступали с проазербайджанскими заявлениями…

Результат уже всем известен и, не вдаваясь в детали, можно сказать, что президент Эрдоган сделал для Баку больше, чем все его политические предшественники. Конечно, мы забываем ту поддержку, которую оказывали Азербайджану президенты Тургут Озал или Сулейман Демирель. Вовсе не забудем поддержку одного из патриархов турецкой политики Алпарслана Тюркеша. Но если судить по конкретным результатам, все же вклад Эрдогона не сравним с вкладом всех его политических предшественников.

Мы, опираясь на активную политическую и дипломатическую поддержку Турции, почти полностью освободили все оккупированные территории. Но феномен президента Эрдогана этим не исчерпывается. Конечно, в самой Турции могут сколь угодно спорить по поводу политики нынешнего турецкого президента, мы в этот процесс вмешиваться не будем. Заметим только то, что именно при президенте Р.Т.Эрдогане Турция стала региональной державой.

Конечно, есть ошибки и просчеты в политике, касательно бывших военно-политических союзников. Но весьма трудно однозначно определить: кого же следует винить в похолодании отношений с США или частью членов НАТО?

Есть такая поговорка, что не ошибаются только мертвые. Там, где есть деятельность, там неминуемы и ошибки. Но есть конкретные позитивные моменты в политике Эрдогона, которые мы, по мере возможности, постоянно отмечаем. Например, на днях министр иностранных дел России С.Лавров заявил, что его страна желает присоединиться к Тюркскому Совету. Чем вызван интерес России к новой, почти молодой организации?

Во-первых, десять процентов населения России составляют мусульмане. Во-вторых, в России проживает 36 миллионов представителей тюркских народов. В-третьих, постепенно становится ясно, что турецким фактором в региональной геополитике невозможно пренебречь.

Во всем этом, конечно, есть заслуга президента Эрдогана. Мы не раз отмечали, что в конечном итоге политику делают люди, нет каких–то политических машин, которые спонтанно генерировали бы политические решения. Поэтому всем хорошим мы обязаны в первую очередь людям, которые стоят за этими решениями…