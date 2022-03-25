Президент Турции Тайип Эрдоган назвал слова главы Франции Эммануэля Макрона о «состоянии смерти мозга» НАТО неудачными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению турецкого лидера, у Североатлантического альянса «не умер» мозг.

«Такого не было. Это было очень неудачное заявление. После этого неудачного заявления Макрон в настоящее время является одним из лидеров, играющих самую активную роль в НАТО. Довольно старательный. Я вижу, что Макрон очень активен во встречах с Украиной, Россией и другими странами», — сказал политик.