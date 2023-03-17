Как сообщает Анадолу, об этом сообщила администрация Президента Турции.

В ходе переговоров были обсуждены процессы, связанные с процессом членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент Эрдоган заявил, что Финляндия отличается от Швеции своей положительно позицией в этом процессе.

Кроме того, он отметил, что его страна полна решимости продолжать переговоры со Швецией с добрыми намерениями, а как дальше пойдет процесс, будет напрямую зависеть от конкретных шагов Швеции.