Отгрузка агропродукции из портов Украины позволила добиться относительного снижения продовольственного кризиса в мире.

Об этом президент Турции Реджей Тайип Эрдоган сказал на 8-м Всемирном тюркском медицинском конгрессе в гостинице Hilton Bosphorus в Стамбуле.

По словам Эрдогана, снизить масштабы продовольственного кризиса в мире удалось именно благодаря отгрузке 9,3 млн тонн агропродукции из портов Одесской области Украины.

С созданием «зернового коридора» были сделаны важные шаги для решения продовольственного кризиса, отметил глава государства.

«Даже если Россия осторожно подходит к вопросу поставок зерна, поскольку для нее не предусмотрены аналогичные условия, мы будем решительно прилагать усилия для службы человечеству», — сказал турецкий лидер, комментируя решение российской стороны о приостановке участия в реализации зерновой сделки. (Анадолу)