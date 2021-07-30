Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что МВД расследует причины одновременного возникновения лесных пожаров в различных провинциях страны, сообщает Агентство Анадолу.

В беседе с журналистами турецкий лидер призвал к отказу от спекуляций на тему пожаров.

«Продолжается тушение лесных пожаров в 1140 точке страны. Призываю дождаться итогов расследования. Члены правительства на данный момент также находятся на местах. Все ресурсы направлены на локализацию и тушение лесных пожаров», — отметил Эрдоган.

В качестве одной из причин лесных пожаров в рамках расследования рассматривается также диверсия, добавил глава государства.

Эрдоган отметил, что наиболее эффективным инструментом в борьбе с пожарами остаются самолеты-амфибии.

«По состоянию на 30 июля в борьбе с лесными пожарами задействованы уже 5-6 самолетов-амфибий, в том числе те, что приобретены в России и Украине», — сказал президент.

По словам президента, погорельцы могут рассчитывать на поддержку государства. «Ни один из понесших ущерб граждан не останется в стороне от процесса выплаты компенсаций», — заверил глава государства.