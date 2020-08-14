Эрдоган прокомментировал ситуацию в восточной части Средиземноморья

Турция не оставит без ответа любое возможное нападение на свои гражданские суда (в Восточном Средиземноморье).

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию в восточной части Средиземноморья, сообщает Агентство Анадолу.

Глава государства отметил, что турецкое сейсмическое исследовательское судно Oruç Reis продолжит разведку в восточной части Средиземноморья до 23 августа.

Эрдоган привлек внимание к правонарушениям в регионе Западная Фракия в Греции.

«В Западной Фракии открыли огонь по кладбищу наших соотечественников. Это не сулит ничего хорошего»,- сказал Эрдоган.

Комментируя соглашение между ОАЭ и Израилем, турецкий лидер также подчеркнул, что солидарность Египта и Греции с Израилем и любые шаги против Палестины неприемлемы.

Эрдоган добавил, что Анкара может прервать дипломатические отношения с Абу-Даби и отозвать своего посла в ОАЭ.

«Турция поддерживает палестинский народ. Анкара никогда не позволяла и не позволит попирать права Палестины», — добавил глава государства.