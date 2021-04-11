Эрдоган призвал Украину и Россию к переговорам

Турция выступает за мирное урегулирование разногласий между Украиной и Россией путем переговоров, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.

Такое заявление Эрдоган сделал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Турции, скорейшее мирное разрешение разногласий дипломатическим путем необходимо для обеспечения безопасности в регионе.

«Мы хотим, чтобы обе страны как можно скорее разрешили свои споры путем переговоров для мира и безопасности в регионе, и мы работаем в этом направлении», — отметил глава государства.

| 2021-04-11T19:41:02+04:00 11 апреля 2021, 19:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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