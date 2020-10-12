Эрдоган призвал ЕС к твердой позиции по территориальной целостности Азербаджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого призвал ЕС продемонстрировать последовательную позицию по вопросу территориальной целостности Азербайджана. Об этом, как передает Агентство Анадолу, говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Президент Эрдоган отметил, что оккупировавшая территории Азербайджана Армения, атаковав сначала расположенный на маршруте прохождения нефтегазовых энергетических линий и транспортных коммуникаций Товузкий район Азербайджана, а затем азербайджанский город Гянджа, создала угрозу для безопасности энергопоставок в Европу.

В ходе беседы стороны обсудили отношения Турция-ЕС, а также региональную проблематику с акцентом на события в Восточном Средиземноморье

Турецкий лидер указал на необходимость оживления отношений между Турцией и ЕС, выполнения Евросоюзом своих обязательств в рамках миграционного соглашения с Анкарой от 18 марта 2016 года, а также обеспечения прогресса по вопросу Таможенного союза и безвизового режима ЕС с Турцией.