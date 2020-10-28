Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

«Угрозы со стороны Сирии по отношению к нашей стране продолжаются. Недавно были обезврежены террористы, которые готовили теракты на нашей территории. Очевидно, что США пытаются создать вдоль сирийско-иракской границы новую зону боевых действий, предвестник новых трагедий. Если террористы не отойдут от наших границ, мы перейдем к действиям», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.