Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

ВС Турции могут провести новую операцию в Сирии, если террористы не отойдут от турецкой границы, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

«Угрозы со стороны Сирии по отношению к нашей стране продолжаются. Недавно были обезврежены террористы, которые готовили теракты на нашей территории. Очевидно, что США пытаются создать вдоль сирийско-иракской границы новую зону боевых действий, предвестник новых трагедий. Если террористы не отойдут от наших границ, мы перейдем к действиям», — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что турецкие ВС в состоянии «очистить Сирию от всех террористических организаций.(РИА Новости)
| 2020-10-28T18:13:54+04:00 28 октября 2020, 19:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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