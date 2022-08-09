Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, который состоится осенью. Предполагается, что он предложит создать «энергетический коридор» для транзита газа через Турцию, пишет газета Türkiye.

Турецкого лидера на саммит пригласил президент России Владимир Путин. Ранее Турция изъявила желание присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.

Эксперты уверены, что Анкара может сыграть активную роль в решении энергетического кризиса, который переживает Европа из-за отказа от российского газа. Проблему может решить «энергетический коридор», по которому СПГ может транспортироваться через Турцию.