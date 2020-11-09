Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе, сообщил CNN Turk.
Как утверждает дипломатический источник телеканала, Путин приветствовал предложение турецкого лидера. Утверждается, что скоро переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ.
В Кремле после разговора подтвердили «обоюдность готовность к взаимодействию». Собеседник телеканала также сообщил, что после переговоров Путина и Эрдогана пообщались также главы МИД обеих стран.(РИА Новости)