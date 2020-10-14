Эрдоган c Путиным обсудили карабахский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Кремле.

Стороны выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что Турция, как член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесет вклад в деэскалацию конфликта в Нагорном Карабахе.

«С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Политики договорились о дальнейших регулярных контактах по дипломатическим и военным каналам.