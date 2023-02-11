Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство накажет мародеров, причастных к грабежам после землетрясения в Турции. Об этом сообщает Reuters.

«Мы объявили чрезвычайное положение. Это значит, что отныне люди, причастные к мародерству или похищению людей, должны знать, что твердая рука государства на их спине», — сказал глава государства.

Безопасность при разборе завалов в зоне землетрясения в Турции привлекла пристальное внимание после того, как австрийская армия приостановила спасательные операции из-за того, что ее представитель назвал «все более сложной ситуацией с безопасностью».

Эрдоган также отметил, что сотни тысяч зданий на юге Турции теперь непригодны для проживания и добавил, что власти скоро начнут процесс восстановления.