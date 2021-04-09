Эрдоган поговорил по телефону с Путиным

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы двух лидеров.

В частности, во время переговоров стороны затронули такие темы, как важность сохранения конвенции Монтрё, активизация работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе и ситуация в Ливии. «В ходе рассмотрения ситуации в Ливии лидеры с удовлетворением констатировали соблюдение сторонами режима прекращения боевых действий и успешное формирование переходных органов власти, — говорится в сообщении. — Подтвержден обоюдный настрой на содействие мирному процессу и восстановлению единства страны».

Как указали в Кремле, при обсуждении положения дел в Сирии была акцентирована важная роль России и Турции в стабилизации обстановки и налаживании межсирийских переговоров. В беседе была отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности, в провинции Идлиб в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 года и дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 года. (ТАСС)