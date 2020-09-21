Эрдоган подал в суд на греческую газету за оскорбительный заголовок

Адвокаты, представляющие интересы президента Турции Тайипа Эрдогана, подали в суд на греческую газету «Демократия» за опубликованную на прошлой неделе статью с оскорбительным заголовком в его адрес, сообщает газета Yeni Safak.
«Выражения, использованные в газете в адрес нашего президента, демонстрируют самое отвратительное падение нравственности. И если посмотреть на безмолвие греческого общества, становится понятно, что это падение вышло за границы его маргинальных слоев», — говорится в иске, поданным в суд.
В нем также отмечается, что «оскорбления – это язык тех, кто не может найти других слов, и является позором того, кто их произносит, а не того, на кого они направлены».
Греческая газета «Демократия» 18 сентября вышла с первой полосой, на которой крупным шрифтом на турецком языке было написано нецензурное обращение к Эрдогану. Для читателей, не владеющих турецким языком, редакция, однако, сделала пояснительную сноску с переводом на английский.