Эрдоган отреагировал на признание Байденом геноцида армян

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам.
Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как подчеркнул глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его.
«Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам», — говорится в послании Эрдогана Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну.(РИА Новости)