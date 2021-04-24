Эрдоган отреагировал на признание Байденом геноцида армян

«Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам», — говорится в послании Эрдогана Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну.(РИА Новости)