Президент Турции Реджеп Эрдоган опубликовал в своем Twitter фотографию беспилотника Bayraktar Kizilelma.

На снимке турецкий президент стоит на фоне БПЛА.

Также Эрдоган заявил, что ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были размещены в непризнанной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК) в ответ на действия американской стороны.

По словам президента, размещение на севере Кипра БПЛА, в том числе ударных дронов, является ответной мерой на действия Соединенных Штатов, отменивших эмбарго на поставку оружия Кипру.

Он также добавил, что самолеты ВВС Турции при необходимости могут быстро достичь севера острова.