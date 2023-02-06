Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур сроком на неделю в связи с произошедшим в стране землетрясением, унесшим множество жизней.

Как сообщают турецкие СМИ, Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число жертв землетрясения на юго-востоке республики увеличилось до 1 651, пострадали 11 119 тыс. человек.

По его словам, также разрушено 3 471 здание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение на юго-востоке страны стало самым мощным с 1939 года.