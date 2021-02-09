Эрдоган объявил о начале турецкой космической эры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал Национальную космическую программу Турции на церемонии, состоявшейся в Администрации турецкого лидера в Анкаре, сообщает Анадолу.

Президент обнародовал цели страны в космической сфере на 2021-2030 годы, а также проекты, которые будут реализовываться под патронажем Министерства промышленности и технологий Турции.

Турция полна решимости войти в число мировых лидеров в сфере космических и спутниковых технологий, сказал президент. «Приоритет Турции — расширение присутствия страны в космосе. Цель Турции – вывести на орбиту Земли в 2022 году первый телекоммуникационный спутник отечественного производства — Türksat 6A. Мы также надеемся на то, что в будущем году сможем запустить первый отечественный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — İmece. А в 2023 году, в честь 100-летия Турецкой республики, Турция намерена запустить ракету собственного производства на Луну», — продолжил президент.

Кроме того, по словам президента, Турция планирует при международном участии построить собственный космодром.

В церемонии наряду с главой государства принял участие министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Отметим, что 8 января 2021 года был осуществлен запуск на орбиту Земли телекоммуникационного спутника пятого поколения Türksat 5А.

27 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил сотрудничество в сфере космических технологий с руководителем компании SpaceX Илоном Маском.