Фестиваль авиации, космонавтики и технологий ТЕХНОФЕСТ за последние годы превратился в международный бренд в своей области. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на фестивале в Стамбуле.

«В рядах посетителей сегодняшней выставки я вижу будущих космонавтов, изобретателей, инженеров и физиков», — сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что в нынешнем фестивале принимают участие 333 тыс. команд из 81 провинции Турции и 96 стран мира. Число обратившихся с заявками на участие достигло 1 млн.

Глава государства привлек внимание к достижениям современной Турции. «Наша страна на своем примере доказала, что импортозависимость – это не удел страны. Уверен, что молодое поколение турецких граждан полностью устранит зависимость страны от импорта технологий», — подчеркнул президент.

Эрдоган объявил, что Турция определила основного и запасного космонавтов для первого полета в космос.

Турецкий лидер представил общественности основного и запасного космонавтов – Альпера Гезеравджи и Туну Джихангира Атасевера, а также пригласил на сцену их родителей. «Первым турецким космонавтом на МКС станет отличившийся успехами пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджи. Запасной космонавт для первой космической миссии страны – Тува Джихангир Атасевер – инженер компании Roketsan в сфере запуска аппаратов в космос», — сказал президент.

Президент Эрдоган отметил, что полет турецкого космонавта намечен на последний квартал 2023 года. Первая космическая миссия Турции продлится на МКС 14 дней.

По словам политика, в рамках предстоящей миссии планируется провести 13 различных опытов в рамках проектов, реализуемых вузами и исследовательскими центрами страны. (и/а Анадолу)