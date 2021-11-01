Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поехал на климатическую конференцию в Глазго из-за несоответствия протоколов организаторов стандартам безопасности, на которые рассчитывала Анкара. Об этом, как сообщает телеканал NTV, он сказал в понедельник по возвращении из Рима с саммита Группы двадцати (G20).

«Есть определенные протоколы безопасности, которые мы запросили перед конференцией в Глазго. Это стандарты, которые всегда применяются к нам и ко всем лидерам во всех зарубежных поездках. Но нам [организаторы] в последний момент сказали, что не смогут удовлетворить эти протоколы», — сказал турецкий президент.

По его словам, в дальнейшем выяснилось, что «организаторы могли удовлетворить стандарты, по которым для Турции пришел отказ, для другой страны в качестве исключения». «Это не соответствовало дипломатическим устоям и было неприемлемо для нас. Так что мы продолжили переговоры с жестких позиций. К счастью, [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон заинтересовался этой проблемой. Поначалу он сказал, что проблема решилась, но потом сообщил, что шотландская сторона создает трудности. Так что мы отказались от приезда в Глазго», — рассказал Эрдоган.

Он также отметил, что в ситуации с протоколами в Глазго «речь шла не только о личной безопасности, но и о репутации Турции». «Мы ответственны за защиту репутации нашей страны и не позволим причинять ей вред. Так что этим мы снова показали, что более справедливый мир может быть построен только при эгалитарном подходе», — указал турецкий лидер.