Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в том, что она не заинтересована в развитии страны.

Как передает Анадолу, об этом турецкий лидер заявил во время выступления в Эскишехире.

«Они хотят, чтобы Турция производила низкотехнологичную продукцию с низкой добавленной стоимостью, но не реализовывала высокотехнологичные проекты с высокой добавленной стоимостью. Иными словами, по их мнению, БПЛА, боевые БПЛА, корабли «Акинджи», «Кызылельма» и «TCG Anadolu» также не должны производиться», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, РНП и другие оппозиционные партии попадают под влияние западных стран.