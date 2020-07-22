Эрдоган и Меркель обсудили Сирию и Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

Лидеры двух стран также рассмотрели шаги по развитию двусторонних отношений с акцентом на сферу экономики и туризма.

Состоялся обмен мнениями относительно вопросов борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, включая взаимодействие в постпандемический период.