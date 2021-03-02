Эрдоган обнародовал новый План действий Турции в сфере прав человека

План действий в сфере прав человека — показатель сохраняющейся решимости к переменам и реформам в Турции.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Анкаре в ходе презентации двухлетнего Плана действий в сфере прав человека, подготовленного Министерством юстиции Турции в соответствии с концепцией «Свободная личность, сильное общество, более демократичная Турция».

По словам турецкого лидера, План действий разработан с учетом нужд и ожиданий турецкого народа.

«Каждое достижение Турции – результат тесной взаимосвязи властей и граждан. Этот же фактор стал определяющим при разработке Плана действий в сфере прав человека», — сказал Эрдоган.

Конечная цель Плана действий в сфере прав человека — разработка новой конституции Турции, подчеркнул президент.

«На нас лежит историческая ответственность – встретить 100-летний юбилей основания Турецкой Республики в 2023 году новой конституцией», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган призвал каждого, кто хочет внести вклад в будущее своей страны, принять участие в процессе формирования новой конституции.